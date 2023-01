EE.UU.- Luego de que se dio a conocer que Jeremy Renner, «Hawkeye» en el universo cinematográfico de Marvel, sufrió un accidente mientras quitaba nieve, ahora se revelan detalles de lo sucedido.

El medio TMZ indicó que el actor fue trasladado en helicóptero a recibir atención médica de emergencia después de que una máquina quitanieves le pasó por encima de la pierna.

Imágenes muestran un helicóptero despegando y dirigiéndose al hospital con el artista de 51 años.

Uno de los vecinos de Renner dijo que la máquina quitanieves atropelló accidentalmente al actor de Avengers, lo que le hizo perder una gran cantidad de sangre.

Otro vecino que es médico logró colocar un torniquete en la pierna hasta que llegaron los paramédicos.

Una fuente cercana confirmó a CNN que el artista ha sido sometido a dos cirugías, sin dar mayores detalles sobre su salud actual.

El representante del actor dijo en un comunicado el domingo por la noche que Renner estaba en “estado crítico pero estable” tras el accidente. “Su familia está con él y está recibiendo una atención excelente”, indicó.

Renner vive cerca del monte Rose-Ski Tahoe, a las afueras de Reno, en Nevada, donde actualmente hay fuertes tormentas de invierno.

A new video, obtained by TMZ, shows Jeremy Renner getting rushed to the hospital via helicopter soon after getting into a serious snowplowing accident. https://t.co/Qchuwbqh39

— TMZ (@TMZ) January 2, 2023