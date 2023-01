«Yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido… Lo que tengo es puro amor a mi familia, lo que tengo es respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth».

Aseguró que la relación con la doctora es estrictamente profesional desde hace un año y medio. Dejó en claro que ya no tiene contacto con la doctora y ya no sigue su tratamiento con ella.

«Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias también. Como tal debo de tener calma, traquilidad y sapiencia».

Mencionó que su matrimonio con Elizabeth Álvarez continúa intacto y que viven juntos.

Fuente Agencia