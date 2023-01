México.-Treinta y seis años después de que se transmitiera el primer episodio del exitoso programa Papá Soltero, estelarizado por César Costa, preparan el regreso con una secuela que llevará el título de Abuelo Soltero.

“Estoy muy contento por Abuelo Soltero. Me siento muy bien, me siento productivo porque tengo varios proyectos ahí en puerta que todavía no se concretan. Soy enemigo de estar contando proyectos a lo loco, cuando se estén más armados y más concretos con mucho gusto se los comento”, aseguró escuetamente Costa en entrevista.

La trama original se llevaba a cabo en un edificio de lo que entonces era el DF y Costa encarnaba el papel de un hombre viudo que tenía que hacerse cargo de sus tres hijos (interpretados por Gerardo Quiroz, Edith Márquez y Luis Mario Quiroz).

La nueva versión, que pretende mostrar la evolución de los personajes, no contará con Márquez, quien declinó participar para atender sus compromisos musicales, aunque en su lugar estrará Graciela Mauri.

La actriz Lupita Sandoval interpretará el personaje de Gumara en lugar de Aurora Alonso, quien falleció el 11 de junio de 2004.

“Es una lástima que el elenco original no pueda estar, pero ya muchos se nos adelantaron. Estamos los que tenemos que estar. Pretendemos rescatar los valores originales como lo veníamos haciendo. El programa trae mensajes de amor, unión y respeto. Queremos aportar cosas bonitas”, dijo el actor José Luis Cordero, quien realizaba el personaje de Pocholo, el portero del edificio donde vivía la familia.

Papá Soltero, que arrancó transmisiones en 1987 y salió del aire en 1994, estuvo en los primeros lugares de preferencia de la audiencia en la época. Aunque aún no hay fecha prevista para el estreno, la serie Abuelo Soltero se transmitirá a través de Televisa.

En 1987, César Costa se transformó en ‘Papá Soltero’, una serie de corte familiar que tuvo éxito por siete años y que puso en claro que la imagen del cantante siempre había estado fuera de los escándalos de la prensa de espectáculos. pic.twitter.com/g8n3KyWp22 — DeMemoria (@DeMemoria) August 13, 2021

