México.- La pelea en redes sociales entre la influencer veracruzana Yeri Cruz Varela, mejor conocida como «Yeri Mua», y su ex pareja Brian Villegas, mejor conocido como «Paponas», continúa.

Pero las cosas ahora escalaron a lo legal, la creadora de contenido informó a través de sus redes sociales que denunciaría legalmente a Brian Villegas, debido a las amenazas que le hace con revelar información privada de ella y los ataques que recibe por parte de él en la red social de Twitter.

Este jueves, la también conocida como «Bratz Jarocha», se pronunció en dicha red, señaló que «Paponas» solo quiere perturbar su paz mental y dijo estar harta sobre las amenazas que hace con exponer también cosas de sus amigos.

“Este pend*** sigue chin*****, sigue queriendo perturbar mi pu** paz mental y lo peor es que se quiere hacer pasar como el bueno. Vi que tuiteó que no, que no sé qué, que va a hablar de mis amigos y que va a contar cosas que yo le dije y que no sé cuánto”, escribió la influencer en dicha red social.

La antigua reina del Carnaval de Veracruz en 2022, destacó que quiere dejar atrás su relación y los problemas y terminar en paz, sin embargo, Brian sigue molestándola y hablando mal de ella, de su familia y ahora de sus amigos.

“Se supone que las cosas iban a quedar tranquilas, pero hoy él empezó a tuitear mam****, a empezar a tirarle a mis amigos. Yo no entiendo por qué en vez de hablar de mis amigos no se pone a hablar de todo el maltrato que sufrí en la relación”, mencionó Yeri.

Por lo que, debido al hostigamiento, optó por iniciar un proceso legal en contra de Villegas, e indicó que no descansará hasta que él pague por todo el maltrato y daño que le ha hecho.

“Les voy a ser bien honesta, sí va a haber un proceso legal, estoy en eso. Si él cree que va a salir con las manos libres de esto, por eso yo les dije que este tema quedó cerrado en redes, pero legalmente esto no está cerrado. Esto va a seguir y yo no me voy a quedar tranquila hasta que pague todo lo que ha dicho”, aseguró Cruz Varela.

Además, habló acerca de la violencia de la que sufrió cuando se encontraba viviendo con él y comentó que ‘Paponas’ solo quiere distraer a sus seguidores para que no se den cuenta del tipo de persona que es.

“Él quiere venir a distraerlos con chismes con cosas de vecindad, pero ¿Por qué no habla de lo culero que fue? ¿Por qué no habla de la violencia, del maltrato que sufrí? De eso no tiene los hue***de hablar”, señaló la también youtuber.

Posterior, en otros tweets, reveló algunas de las situaciones de violencia que vivió por parte de Brian.

Yeri también aseguró tener pruebas de cuando estuvieron a punto de difundir vídeos de ella que Grabó Villegas, porque le prestó la computadora a su amigo y él los descargó.

Añadió que encontró una conversación en la que su ex pareja aceptó haberla golpeado y que se justificó con que él no la ha golpeado a puños.

Brian Villegas mencionó a través de su cuenta de Twitter, antes de que Yeri emitiera dichas declaraciones que, ella es quien lo hostiga y le advirtió que revelaría varios secretos tanto de ella como de sus amigos.

“Estás acostumbrada a que todos te tengan miedo en redes. Yo no, si quedó mal ya no puedo quedar peor, pero no viviré toda mi vida con tu hostigamiento, si sufriste maltratado, denuncia y muestra las pruebas, no metas gente que tú misma me contaste cosas que los van a perjudicar”, escribió ‘Paponas’.

