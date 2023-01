EE.UU.- No cabe duda que Chiquis Rivera es una de las artistas que más revuelo causa con cada una de sus publicaciones, en especial aquellas en las que muestra su sensual y renovada anatomía, aunque eso no la salvó de llevarse algunos piropos subidos de tono y hasta algunos regaños por parte de su tío, Lupillo Rivera.

Y es que ahora que Janney anda en Filipinas junto a su novio y dándose unos días de relajación, la cantante aprovechó para dar una probadita de lo bien que le ha hecho el ejercicio y sus sacrificios, pues dejó a muchos con la boca abierta al presumir su esbelta silueta de una forma muy sensual.

Enfundada en un diminuto bikini, que delineaba a la perfección su figura, es como la llamada Abeja Reina demostró que está en su mejor momento, no solo en el aspecto físico, sino emocional, pues hasta lanzó un emotivo mensaje resaltando su seguridad y confirmando que la opinión de los demás no le quita el sueño.

Sin embargo esta postal no solo desató los halagos, también hubo alguien que puso el grito en el cielo por ver a su sobrina paseándose con ese hilito, así que Lupillo no se contuvo y frente todos le dijo, “Ponte ropa Chiquis”, dejando entrever que no le gusta que la hija de Jenni Rivera ande mostrando mucha piel.

Aunque lo cierto es que esta frase fue en tono de broma, ya que El Toro del Corrido y Janney se llevan muy bien, así que él quiso llamarle la atención de una forma muy divertida, pero siempre ha sido uno de sus familiares que más la apoya, por lo que sus palabras desataron las risas y demostraron la camaradería que hay entre ellos.

Con información de Telemundo