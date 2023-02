México.-Maribel Guardia reveló que tuvo que quitarse la matriz debido a que padecía endometriosis. La conductora señaló le retiraron las trompas de Falopio luego de acudir con el ginecólogo y notar que algo no andaba del todo bien.

ADVERTISEMENT

“Me operé el primero de diciembre, me sacaron la matriz y las trompas de Falopio. Regresé al teatro hace una semana, apenas, porque, pues sí, brincando, saltando, bailando, un poco atrevida porque tenía que haber cumplido, por lo menos, la cuarentena”, dijo.

La famosa agregó que dicha afección podía convertirse en un cáncer, pero afortunadamente, fue un diagnóstico temprano.

“Tenía una endometriosis y me hicieron una biopsia. Dios bendito estaba bien, pero, si lo descuidas, eso podría parar en un cáncer. Entonces, me dijo el doctor ‘tienes que operarte’ y yo, ‘pero ¿Cuándo doctor? No tengo tiempo’ (y él me respondió) ‘no, pues sácalo’”, puntualizó.

Además, la actriz recalcó que era muy importante acudir con un ginecólogo al menos una vez al año, para prevenir cualquier problema.

“No iba con el doctor porque me sentía de maravilla. Nunca tuve ni dolor, ni sangrados de ningún tipo. Dios bendito, entonces lo hice a tiempo”, comentó.

¿Qué es la endometriosis?

ADVERTISEMENT

La endometriosis es una enfermedad crónica y progresiva que afecta al tejido del útero.

Dicha afección se caracteriza por el crecimiento anormal de los tejidos del revestimiento interno del útero (endometrio) en otras partes del cuerpo. Estos tejidos se comportan igual que el revestimiento del útero, es decir, se inflaman y sangran cada mes con el ciclo menstrual. Esto puede causar dolor, infertilidad y otros síntomas.

La causa exacta de la endometriosis no se conoce, pero hay varios factores de riesgo que se han identificado, como un historial familiar de endometriosis, el comienzo de la menstruación a una edad temprana, periodos menstruales largos y abundantes, y una mayor cantidad de ciclos menstruales durante su vida.

Con Información de Comunicado