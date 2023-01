Asimismo, el también actor manifestó que más allá de lo que harán para recordar de la mejor manera posible esta etapa de gloria con Rebelde, no descartan lanzar algo nuevo.

“Son básicamente dos etapas, la preparación individual, que ahí sí es el universo de cada quien, cada quien está en su universo, tenemos también nuestras sesiones de composición porque nos gustaría sacar nueva música, pero vamos a ver que sucede, entonces ese es otro proceso y llegará el momento en el que ya estaremos ensayando todos el show”, dijo al respecto.

Con relación a las fechas que anunciaron y el descontento de muchos fans de Latinoamérica por no incluir países como Colombia, Chile y Perú, Christopher aclaró que harán todo lo posible por llegar a más lugares, sobre todo porque esta vez si será su última reunión como agrupación.

“Personalmente a mí me encantaría ir a todos los lugares, pero no depende de mí, no depende de todos, es un engranaje, ojalá podamos lograrlo e ir a otros lugares, pero si, esta va a ser la última vez que vamos a estar juntos, por eso estamos invitando a la gente a que cerremos este ciclo juntos que durará menos de medio año y va a ser la última vez que estemos juntos por lo menos en un escenario”, detalló.

Finalmente, el artista acabó con los rumores que aseguraban que RBD daría continuidad a su legado musical, destacando que la gira será única e irrepetible.

“Yo creo que sí se cierra, si se suman fechas y se logran, pero aunque se sumen fechas esto se va a terminar y eso si ya está escrito, incluso estuvo escrito desde que comenzó el grupo, fuimos algo tan grande, pero al final si está destinado a terminarse”, ostentó.

Hasta el momento la agrupación recorrerá alrededor de 26 ciudades de Estados Unidos, Brasil y México, y gracias a la alta demanda del evento se sumaron algunas fechas en Ciudad de México, Los Ángeles y São Paulo, por lo que sus fanáticos no pierden la esperanza de que en 2024 lleguen a otros lugares.

Con Información de Comunicado