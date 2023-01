EU.-La cantante y actriz sinaloense Paty Navidad, durante la pandemia del COVID-19 causó mucha controversia. A través de sus redes sociales expresó que esta enfermedad, era una conspiración de las altas esferas del poder para controlar a la humanidad. «Estamos iniciando una nueva era de Transhumanismo e Inteligencia Artificial, habrá salto cuántico planetario, introducirán tecnología a seres humanos a través de microchips, vacunas de nanopartículas de ARN, modificarán el ADN, conectarán los cerebros a computadoras, seremos ciborgs».

Esto provocó muchas críticas y ataques hacia la actriz de telenovelas; de acuerdo con Patricia Navidad, de 49 años de edad y originaria de Culiacán, estado de Sinaloa, México, muchas personas, entre ellas varios famosos, llegaron a desearle la muerte. Actualmente, la cantante participa en la tercera temporada del reality show «La casa de los famosos», el cual se transmite por la cadena hispana Telemundo.

En dicho programa, durante una charla con Osmel Sousa, Paty Navidad comentó varios de los famosos que le desearon la muerte, hoy están fallecidos. «Toda la gente del medio que se me echó encima por lo del Covid, y que dijo que ojalá y me muriera, se murió…del medio». Cabe mencionar que no reveló los nombres de esas personas, «no te digo nombres porque son muy conocidos… varios».

En su momento, ante las críticas y ataques por compartir sus opiniones sobre el COVID-19, la sinaloense lamentó que hubiera personas muy enojadas e indignadas con ella en el medio del espectáculo, «les sugiero con respeto y cariño que no entren a leerme, expresen las de ustedes, todos tenemos los mismos derechos».