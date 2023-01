México.-Verónica Macías brindó una entrevista para el programa “Chisme no like” donde señaló que estaba en contra de la bioserie que realizarán sobre Paco Stanley, si lo retrataban como un delincuente.

“Pues a mí no me han invitado, se me hace raro porque yo conocí a Paco, si me invitan sería genial porque es trabajo para mí y yo feliz. Pero de verdad que está bien que se le haga un homenaje, más no así un chisme, un amarillismo y ponerlo como delincuente, como algo feo. Entonces si va a ser para un homenaje a su figura, qué maravilla”, dijo la conductora que trabajó junto al fallecido presentador.