México.-El actor, cantante y exdiputado Sergio Mayer fue nombrado Rey del Mariachi y, en el festejo del Día Internacional del Mariachi, se aventó una canción… y se le fue la voz

«Pero no me dejen sólo, porque si no… Quiero aclarar. A mi me corrieron de Garibaldi porque no cantaba; no quiero que me corran del teatro», dijo antes de entonar algunas estrofas de El aventurero, con escasa gracia.

Los comentarios fueron mayoritariamente en contra.

Pobrecito, si nunca ha cantado.

Sergio Mayer es la versión ochentera de Poncho Herrera, no cantan ni en la ducha pero se quieren hacer pasar por grandes actores…

¿Es en serio que una persona que no canta ni música de mariachi y lo peor de todo que ni siquiera canta, sea reconocido como el rey del mariachi?

Qué vergüenza para todos los que nos dedicamos al mariachi. Coronar a ese par que ni siquiera saben lo que significa cantar.

Bueno, Sergio no es de mi agrado pero, esa cancion es de mucho aire. No cualquiera la canta. La neta. Es de mucho respiración!

A Sergio Mayer no le bastó con ser diputado y ya piensa en grande. El actor desea un cargo más importante en la política y ya se visualiza como presidente de la República Mexicana.

En entrevista con Venga la Alegría, el exGaribaldi aseveró que toda su trayectoria artística no debe demeritarlo como político.

«Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, señaló.

De igual manera, Sergio Mayer se comparó con el actor Arnold Schwarzenegger, quien se convirtió en gobernador de California.

«Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante, que fue California, y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, mencionó hace unos meses.

