Redes.-Stephanie Peregrin, prima de Belinda, se lanzó en contra de la cantante y la tachó de “interesada”, además, acusó a los padres de la cantante de explotarla para aprovecharse de la fortuna que ha logrado conseguir a lo largo de su carrera.

Fue en una entrevista para ‘Chisme No Like’ donde Stephanie recordó el primer encuentro que tuvo con su prima y cómo no fue lo que esperaba debido a la actitud de la cantante, por lo que la tachó de “interesada”.

“Vamos a ponerlo así en una forma más bonita (…) si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara”.

“Cuando me vio… Vamos a decir que no era un encuentro tan bonito porque parecía que no quería nada que ver conmigo. (…) De repente ella me mira de arriba abajo y dice ‘Qué linda’”, añadió.

Stephanie Peregrin aseguró que los padres de Belinda se han encargado de explotar a la también actriz y se han aprovechado de la fortuna que ha construido a lo largo de sus 20 años de carrera.

“Era una persona que estaba explotada, que explotaron demasiado joven, de una forma u otra la han prostituido, la han hecho estar con hombres mayores, que creo no quería estar, creo que está con ellos por el dinero porque su padre siempre está ahí, que traiga dinero”, añadió.

De igual manera, se lanzó en contra de “Nacho” Peregrin, hermano de Belinda, a quien también tachó de aprovecharse de la cantante al tomar de su dinero para vivir.

“Necesita de ella, es la que trae la comida, la mano que le da de comer. Me da mucha pena esta niña porque veo que no va a parar de trabajar, no va a parar de prostituirse”, finalizó.

Finalmente, remató en contra de su tío Ignacio Peregrin, a quien acusó de fraude millonario por el que habría huido de España cuando Belinda aún era muy pequeña.

