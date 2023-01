México.-Una de las personalidades del mundo del espectáculo que causó mayor controversia desde el inicio de la pandemia por covid-19 es la cantante, actriz y conductora, Paty Navidad. Lo anterior debido a las múltiples declaraciones que ofreció sobre el virus, su veracidad y todo lo que rodeó a ésta emergencia sanitaria global.

Recordemos que ella argumentó el coronavirus era parte de un plan de reducción poblacional, así como una herramienta de control de masas relacionada a la inteligencia artificial. Por otra parte, aseveró que las vacunas de las diferentes farmacéuticas contienen nanotecnología, cuya finalidad es modificar el ADN humano.

Además de encuentros con medios de comunicación, el origen de estas manifestaciones se ubicó en las redes sociales, hecho que le valió el veto definitivo de las plataformas digitales al ser considerada causante de desinformación; sus cuentas fueron eliminadas.

Y aunque internautas celebraron la medida impuesta en su contra, otros más afirmaron que se trató de una coartación a la libertad de expresión, por lo que incluso personalidades como Pati Chapoy exigieron que no se viera como un linchamiento con tintes personales y se castigara de igual forma a todos aquellos que vertieron sus posturas y teorías, pues ella fue la única en “pagar los platos rotos”.

Paty Navidad lamenta ser víctima de censura por pensar distinto

Paty Navidad es una de las participantes de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, reality show de Telemundo basado en el formato internacional ‘Big Brother’. Esto significa que la audiencia tiene la posibilidad de observar en todo momento a los integrantes de la producción, recluidos en una casa, a través de la transmisión 24/7; los concursantes portan consigo en todo momento un micrófono que registra sus conversaciones.

Fue aquí que habló sobre la censura mediática de la que fue víctima y compartió su sentir sobre lo sucedido. Comentó que de nada sirve la libertad de expresión sino viene acompañada de libertad de pensamiento.

“Así yo no esté totalmente mal, y no tenga absoluta razón en nada, es mi derecho, y si yo no estoy agrediendo a nadie ni lastimando a nadie, no se tiene por qué querer silenciar a alguien porque piensa diferente, sobre todo, porque piensa.