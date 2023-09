México.-Charly López e Ingrid Coronado continúan en la disputa por la casa en la que vivieron desde que se casaron hasta que su matrimonio terminó, lo que ha ocasionado que él la acuse de haber alejado a su hijo de él, así como también ha arremetido en su contra por los supuestos maltratos contra Fernando del Solar.

Y es que, por años ambos mantuvieron diferencias por lo que en los programas de farándula se han dado con todo, aunque aparentemente esta situación llegó a su fin, pues el integrante de Garibaldi aseguró que nunca más hablará de su exesposa.

“No voy a hablar de la señora, porque no le compete, es la mamá de mi hijo. A veces hablo desde el enojo, pues también uno tiene carcater, pero creo que mi vida… lo reconozco, yo no soy quién para juzgar a nadie, las perronas por su propia boca mueren, entonces ya no quiero hablar de ese tema, para mí ya no es importante”

El actor y cantante mencionó que la relación con su hijo continúa rota debido al conflicto con Ingrid, pero está seguro de que algún día volverán a estar unidos y Emiliano comprenderá que los problemas con Coronado no deberían de inferir entre ellos.

“Ya es un adulto, ya va a cumplir 25 años mi hijo y está guapísimo, lo amo, es el amor de mi vida, pero yo no puedo obligar a nadie. Es mi hijo, lo amo, pero ya tiene el poder de decisión, ya es un adulto”, agregó.

¿Emiliano bloqueó a su padre de redes sociales?

El pasado noviembre, Charly confesó que la relación con su hijo se había complicado aún más debido a que Emiliano lo bloqueo y, por tanto, no podía hablar con él.

“Me siento traicionado, pero lo que yo sienta no importa (…) es lo que más amo en la vida y el no tener contacto con él hasta ahora es lo que más me duele (…) Me tiene bloqueado, básicamente”, reveló López al micrófono de De Primera Mano.

Recordó que esto había pasado luego de que él revelara que Ingrid Coronado le había sido infiel en más de una ocasión, incluso aseguró que uno de esos engaños habría sido el motivo de su separación.

