México.-La mañana de este viernes Eduin Caz impresionó a sus seguidores de Instagram tras

acudir a la red social para dar un aviso sobre su próximo concierto en el Foro Sol de la

Ciudad de México.

»Aquí andamos nosotros en recuperación, este video me da

un poquito de sentimiento porque no quería que me vieran así la

verdad, pero creo que es un poco oblogatorio porque les tengo

una mala noticia, el evento del Foro Sol lo vamos a cambiar para

el 10 de marzo», confirmó el cantante.

En el video se puede ver el rostro de Eduin un tanto inflamado, con moretones debajo

de sus ojos y con cintas y parche en su nariz

Fue el proprio artista quien aseguró haber pasado por una cirugía en su nariz debido a

un serio problema de sinusitis crónica.

Por si eso no fuera suficiente, Eduin mencionó que aún le queda pendiente otra

operación, la cual será para su problema de hernia hiatal.

Para finalizar, el vocalista de Grupo Firme aseguró tener artistas invitados para el

concierto del Foro Sol, además de reiterar que desea estar 100% recuperado para

ofrecer un buen show.

»Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, espero me entiendan, no es porque yo

quiera, tengo el tiempo encima de la recuperación», finalizó.

Con Información de Comunicado