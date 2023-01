Una vez que los reporteros le brindaron detalles, ella comentó que le parece extraordinario que las personas en la actualidad puedan expresarse como mejor les parezca gracias a la apertura y flexibilidad que ofrecen las redes sociales.

“Hoy las redes sociales son un foro abierto (…) estamos en otra época, nos abrieron un foro totalmente diferente a lo que era antes”, comentó.

Además, pidió a aquellos que critican a Babo dejar de hacerlo, y abstenerse de consumirlo, ya que la libertad de expresión permite éstas muestras artísticas, y la oferta, muchos más productos de consumo para cada gusto.

“Esta bien todo lo que propongas, señores, no hay que criticar, lo que te guste disfrútalo, y lo que no, next (…) Es libertad de expresión, proyección y creación”, añadió.

Finalmente dijo que la razón por la que las personas podrían ver mal esto es por la moral y temas culturales, además, recordó que desde hace miles de años las civilizaciones fundadoras tenían prácticas sexuales de todo tipo, desde orgías hasta la hoy tan reprimida homosexualidad.

“Mucha gente lo ve de una manera promiscua y desfasada (…) No nos hagamos los de la boca chiquita, que esa apertura, libertad, esa naturaleza humana y natural, la hemos tenido siempre”.

Concluyó que existe público para todo y se debe respetar.

Con Información de Comunicado