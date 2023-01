México.-Gloria Trevi está pasando por una polémica, pues tras ser absuelta hace 20 años, la cantante está enfrentando nuevamente un proceso legal en Estados Unidos por presunta corrupción de menores derivada de su supuesta participación en atraer menores de edad a una red sexual en México dirigida por Sergio Andrade.

Aunque las opiniones sobre la relación de Gloria Trevi con el clan Andrade han estado divididas a lo largo de los años, la famosa vivió un emotivo momento durante una presentación que dio recientemente en la Ferian Nacional de Rincón de Romos, Aguascalientes.

Y es que, en medio de su concierto, la intérprete de éxitos como Todos me miran, No querías lastimarme o Esa hembra es mala le contó a su público que emocionalmente no la había pasado tan bien últimamente.

“Yo tengo que confesarles que hace unos días, hace como una semana, estuve llorando”, comenzó a decir.

Así, entre los gritos de la gente, Gloria apuntó que, a pesar de eso, recordó que muchos de sus seguidores suelen refugiarse en su música cuando atraviesan malos momentos.

“Pero sé que ustedes algunas veces han puesto alguna canción de la Trevi para llorar, para sacar el dolor y luego ponen otra canción de la Trevi para levantarse. Pero esta noche me tienes aquí para llorar en mi hombre y para que yo llore en el tuyo”, añadió.

El público rápidamente comenzó a ovacionarla y, para sorpresa de la cantante, de pronto en el recinto comenzó a resonar el grito de: “No estás sola”.

Esto conmovió profundamente a la cantante, quien no sólo lloro, sino que compartió el momento en sus redes sociales.