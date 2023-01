México.-Hace un par de días se dio a conocer que Gloria Trevienfrenta una nueva denuncia civil en Estados Unidos por los delitos de violación, rapto y corrupción, interpuestos por dos presuntas víctimas del caso Andrade.

Bajo este contexto, en una reciente intervención con los medios, Niurka Marcos fue cuestionada sobre la demanda de la cantante, a lo que ella aseguró que la quiere mucho y la considera una mujer talentosa.

​De igual manera, destacó que es una persona que ha sufrido bastante, además de que le mandó fuerza y bendiciones para salir adelante de este problema.

Al ser cuestionada sobre si creía que la cantante es inocente, la famosa confesó:

“Creo que en el pasado fue, y es, víctima también. Creo que también sufrió la dependencia, no solamente en las adicciones, sino en esta persona (Sergio Andrade)”.

Finalmente, añadió que la maldad nunca para.

“La quiero mucho, tiene mi bendición y no está sola”.

Recientemente la revista Rolling Stone dio a conocer en una de sus ediciones que a finales de 2022 se presentó una nueva demanda civil en contra de Gloria Trevi por atraer a menores de edad hacia una red sexual secreta en México.

Y aunque Gloria trató de mantener el silencio, fue a través de un comunicado en el que decidió hablar sobre el tema.

“Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mi sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia”.

De acuerdo con la cantante, ser víctima de abuso, tanto físico como sexual, “es de lo peor que le puede pasar a un ser humano”, asegurando que sus palabras provienen desde la postura de una sobreviviente.

Además, no reconoció la denuncia de las dos jóvenes presuntamente agredidas por ella y Andrade. Por lo que declaró que no se quedará callada e insistirá en que ella no cometió ningún crimen.

«Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso», concluyó.

Con Información de Comunicado