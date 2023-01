Durante su transmisión en Facebook, Karely Ruiz insistió en que no le causa ningún problema que se haya filtrado un video que ella conscientemente grabó, lo único que le molesta es que mientras que otros pagan por verlo a una persona se le ocurrió filtrarlo gratis.

“Traen un revuelo con esos videos, ya me los mandaron y miren chicos a mí no me espanta porque yo los grabé, soy yo, estoy consciente que este tipo de videos iban a salir, la verdad me sorprendió porque salió lo de “El Babo” y luego sacan algo mío, pero pues me ayudó, no sé, me está ayudando, digo, no es la primera vez que me queman, así que no hay pedo, hay peda”, sentenció Karely.