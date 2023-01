México.-Bad Bunny no ha parado de ser tendencia en redes sociales pese a que a inicios de este 2023 aseguró que se tomaría un descanso en su vida artística.

Y es que, desde que se volvió viral el video en el que Bad Bunny arrojó el celular de una de sus fans al mar, el cantante se ha mantenido alejado de las redes sociales y del ojo público, aunque recientemente apareció en un partido de Basquetbol junto a un joven con la que bailó en uno de sus conciertos en Estados Unidos.

Pese a que supuestamente será un año de descanso para él, Mhoni Vidente asegura que este 2023 estará lleno de fuertes declaraciones por parte del cantante, principalmente en su vida privada.

De acuerdo con la pitonisa, el cantante será papá, pero eso no es todo, pues al parecer iniciará una relación con un hombre, así lo dio a conocer la vidente.

“La carta de la torre está sobre Bad Bunny, Benito Martínez, uno de los íconos más importantes del reguetón, a pesar de ser padre con una de sus mejores amigas, que va a ser niño, decide crear una relación nueva, con un hombre o una persona bisexual”, lanzó la predicción.

De acuerdo con Mhoni, este año Bad Bunny seguirá realizando este tipo de declaraciones por las que se ha hecho tendencia en redes sociales.

“Va a estar hablando de no tener ese problema en cuestión de decir ‘me gustan las mujeres y me gustan los hombres´ y se va a dar a conocer que es bisexual de todas las formas”, agregó.

Cabe señalar que, anteriormente Bad Bunny habló sobre sus preferencias sexuales, donde aseguró que, «al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”.

Con Información de Comunicado