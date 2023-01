Me gusta seguir viviendo y aprovecharé todas las oportunidades que lleguen, aunque han ido reduciéndose hasta llegar a no hacer cine, a casi no hacer televisión. Acabo de hacer un capítulo de Como dice el dicho, con Sergio Corona, e hice uno o dos de Vecinos, hace unos meses. Eso es lo que he hecho, por ofrecimiento de la televisión, que ha sido muy poco”, expresó Ignacio López Tarso en una extensa y amena charla.

Pero no quita el dedo del renglón para seguir haciendo lo que sabe: interpretar personajes, contar historias y tocar el corazón del público. Es así que mientras espera reanudar la temporada en el teatro, nuevamente de la mano del productor Daniel Gómez Casanova y del director Salvador Garcini, López Tarso no se queda quieto. Con más de 75 años de trayectoria artística, el actor grabará una nueva obra para streaming, que formará parte del repertorio de López Tarso en tu casa presenta, de boletopolis.com.