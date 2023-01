México.-Sherlyn compartió un par de videos en su cuenta de TikTok donde salió en defensa de Shakira, tras lanzar la sesión #52 con Bizarrap.

La colombiana ha recibido todo tipo de comentarios por parte de los usuarios, quienes criticaron a la cantante e incluso, la llamaron “ardida”.

“Nada más para subirnos al tren del mam…, ¿ya escucharon la canción de Shakira? La amo. Los que me pongan aquí de ‘Es una ardida’ y no sé qué, fuera, aquí somos team Shakira”, mencionó la actriz.

La famosa agregó que la artista supo cómo sacarle provecho a su ruptura.

“¿Por qué?, bueno ahí les va. Regularmente cuando a las mujeres les pintan el cuerno y eso hasta pena nos da, decimos ‘¿Qué habré hecho mal?’, ‘¿En qué habré fallado?’, pero aquí no. Aquí es: ‘¿Me dejó? Sí, me vale madres’ y no solo eso ‘Voy a hacer millones de dólares porque mucho corazón roto, pero cartera llena’. No es lo mismo llorar en una choza que llorar en medio del mar en tu yate, burlándote y muerto de risa del dolor que te causaron y el cómo lo trascendiste, ¡me encanta!”, añadió Sherlyn.

Finalmente, la actriz comentó que sentía un tanto de lástima por Clara Chía, novia de Gerard Piqué, pues no podría cantar a todo pulmón el tema de la artista.

“Lo que sí he de confesar, es que me siento muy mal por Clara Chía, porque imagínese la frustración de estar en algún lugar y que pongan la canción de Shakira y no poder cantarla. Va a estar mustiamente como cuando nosotros lo hacemos con Gatita (Bellakath), no la cantas porque te da oso, pero la neta todos la tenemos pegada aquí en la cabeza. ¡Ay Dios mío!, es como escuchar la de Bichota (Karol G) y no poder cantarla. Este va a ser el nuevo himno, de mí se acuerdan”, concluyó.

