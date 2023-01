Agregó que tomó la decisión de regresar a casa porque allá esta su familia. Además, aseguró que el dejar México es algo que en verdad le duele, aunque se siente agradecido por la experiencia.

“Me duele muchísimo tener que dejar algo que vengo construyendo hace cuatro años acá en México. Me hubiera encantado muchísimo yo creo que seguir creciendo más acá en la industria del entretenimiento no se me dio creo que la vida viene con obstáculos y bueno a mí me pusieron muchísimos obstáculos aquí en México. Hay veces que me levanto raro, me levanto un poco preocupado, hay otros días que me levanto como si estuviera pasando absolutamente nada, pero es parte de un proceso de un cambio porque lo que se viene para mí es un cambio”.

Finalmente, aseguró que hasta el momento no tiene planes en puerta y espera regresar pronto a la pantalla chica.

Con Información de Comunicado