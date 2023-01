Fiel a su estilo, la también empresaria recordó que con uno de sus exnovios tuvo una de sus peores relaciones sentimentales. Argumentó que le costó mucho poner fin a su romance a pesar de que hubo infidelidades y que la hicieron sentir mal con su físico.

«Me costó mucho salir de ella. Me costaba mucho. Fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida. Me hicieron sentir muy fea», contó la conductora de televisión.