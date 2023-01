Redes.-Geros decidió pronunciarse en redes sociales luego de que Mona lo acusara de gastarse su dinero en vehículos.

Al respecto, el influencer compartió, a través de una transmisión en Instagram, su propia versión de la historia.

“El dinero que me lo pida ella, ella ya sabe qué onda, se le va a pagar su dinero que me debe, si me tarde unas veces puede ser concha», mencionó el creador de contenido.

La pareja de Mona señaló que el supuesto dinero que le debe a la influencer se encuentra en la tarjeta, pues él “jamás lo ha gastado”.

“Ahí está el dinero, jamás me lo he gastado, jamás lo he tocado, pero es muy fácil hablar”, puntualizó.

Sin embargo, Geros reveló que le llegó a fallar a Mona por apoyar a sus amigos.

“Me di cuenta de que te fallé, me di cuenta que te hice a un lado por andar en los amigos cotorreando… Yo simplemente salgo y aclaro las cosas que yo jamás me he puesto de acuerdo con nadie, ni jamás voy a hablar de Mona mal”, concluyó.

¿Qué fue lo que dijo Mona de Geros?

Mona aseguró, durante una transmisión en vivo, que Geros le debía dinero.

“Yo a Geros cuando le daba dinero pues no lo hacía firmar pagarés, es que tu confías en tu pareja chicas, tú confías es como ‘préstame, ah pues sí Geros’, y tú dices ‘pues me va a pagar’ pero pues no, y un día él me lo dijo y es bien cierto, me dijo ‘¿tienes videos, tienes pruebas de que me prestaste?’ Y yo ‘no pues no’ porque fíjense, los 500 mil que le presté fue en Colombia, cuando yo estaba toda operada porque Geros quería ya terminar de pagar su Corvette (…)le presto el dinero, pero no lo hice firmar nada fue así de ‘agárralo de la misma tarjeta’ entonces de otra tarjeta también me debe como 400, como 381 mil creo”, comentó.

Con Información de Comunicado