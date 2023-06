México.-Tras la gran controversia que se vivió el pasado lunes 12 de junio en La Casa de los Famosos, cuando Marie Claire se lanzó contra Poncho de Nigris al llamarlo viejo y machista, Marcela Mistral, esposa de Poncho, acudió al programa para encarar a Marie y defender a su esposo.

«No vengo a agredir ni en posición de ataque porque soy una dama. Vengo a darle voz a alguien que no se puede defender», comenzó.

Al ser cuestionada sobre lo que Marie Claire dijo de su esposo, Marcela no se guardó nada y se lanzó en contra de la primera expulsada de la casa.

«Fue completamente fuera de lugar, fue algo falto y nulo de educación. Se cometió un error muy grande al no tener la cabeza fría para pensar las cosas; creo que tuvieron una estrategia, como un plan b en decir que iban a manifestar ciertos adjetivos calificativos a él, tratar de desprestigiarlo como persona. Yo nunca vi un ataque por lo que se le calificó como machista o misógino. Yo lo que vi es que no les siguió la corriente», dijo Marcela.

Le llegó respaldo a @_PonchoDeNigris directamente desde el Cerro de la Silla… ¡La réplica de Marcela se puso fuerte! 😱 Acompáñanos en la gala de #LaCasaDeLosFamososMx por @MiCanal5 pic.twitter.com/YBL5461xiU — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 14, 2023

Ante dichas declaraciones, Marie aclaró que todo lo que tuvo que decir fue contra Poncho y no contra ella, con quien no tiene ningún problema.

«Admiro la valentía que tienes al defender a tu pareja. Sin embargo, lo que le dije a Poncho fue lo que me salió del pecho hacia él. Yo no quería hablar con él y cuando tuve la oportunidad se lo dije en la cara porque dentro de la casa mostró una cara muy diferente», contestó.

Y añadió que admira y respeta a Marcela y dejó en claro que el problema no es con ella.

“Siempre te respetaré y admiraré”.

Finalmente, Marcela invitó a Marie Claire “a que recapacites y puedas tratar de darle reversa a todo el ataque que se ha surgido. No tengo el gusto de conocerte. Repruebo y no normalizo el hecho de que una mujer pueda ejercer este tipo de violencia solamente porque no convino su actitud a tu beneficio”.

Marcela se ofendió por el comentario de Marie Claire 👀 #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/g8l1NmyYT4 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) June 14, 2023

Con Información de Comunicado