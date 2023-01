México.-El lanzamiento de la canción ‘BZRP Music Sessions #53’ de Shakira, en la que claramente la colombiana le lanza varios dardos a Gerard Piqué y Clara Chía, ha generado muchas reacciones, una de ellas fue hecha por Marc Crosas, exfutbolista y ahora analista de TUDN. A través de su cuenta de Twitter, el exjugador de la Liga MX se fue con todo contra la artista cafetalera por su nuevo tema musical, el cual ya acumula más de 28 millones de reproducciones en YouTube.

¿Qué dijo Marc Crosas sobre la nueva canción de Shakira?

El analista criticó que Shakira hablara mal de su expareja y padre de sus hijos, además de que sugirió que ella fue la que eligió estar con el exjugador del FC Barcelona y que nadie la obligó a hacerlo.

Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común… pic.twitter.com/SBes5Nsvx4 — Marc Crosas (@marccrosas) January 12, 2023

¿Qué dice la nueva canción de Shakira y Bizarrap?

En el nuevo sencillo de Shakira con Bizarrap se pueden escuchar diferentes frases con las que la cantante se refiere a Piqué y a su actual pareja, Clara Chía, además de que también habla de empoderamiento femenino con la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

¿Piqué llamo payasa a Shakira?

Su misterioso mensaje con emojis de circo Las canciones que Shakira le dedicó a Piqué Busquets humilló a Piqué nivel: Le dedicó canción de Shakira en Instagram “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques / entendí que no es culpa mía que te critiquen / yo solo hago música, perdón que te sal-piqué”, se escucha.

«Sorry, baby / Hace rato, yo ya debí botar a ese gato / Una loba como yo no está pa’ tipos como tú / A ti te quedé grande / Por eso estás con una igualita que tú», añade.

«Me dejaste de vecina a la suegra / con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda / te creíste que me heriste y me volviste más dura / las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan / tiene nombre de persona buena / clara – mente, no es como suena / clara – mente, es igualita que tú».

