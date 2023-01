México.-La agrupación RBD desde el pasado mes de diciembre han mantenido a sus fanáticos a la expectativa desde el momento cuando cinco de sus integrantes tomaron la determinación de archivar sus publicaciones y todos poner el mismo video, así como también sucedió con la foto de perfil de la red social de la camarita.

El 19 de diciembre fue el lanzamiento del audiovisual que le trajo recuerdos a muchos de quienes en medio de tantos años transcurridos todavía se mantienen atentos a lo que ellos puedan anunciar a través de sus redes sociales.

Sin embargo, no será hasta el 19 de enero cuando ofrezcan mayores detalles sobre el tour que estarán realizando en el transcurso del año. Además, Alfonso ‘Poncho’ Herrera explicó que en esta ocasión no podrá ser parte de este regreso que tienen programado para el 2023, debido a que tiene algunos compromisos por cumplir.

“¡Llamando a todos los fans! Tenemos una cita este 19 de enero. Mantente atento de nuestras redes sociales y el sitio soyrebelde.world“, fue el mensaje que acompañó la imagen que ha causado gran revuelo entre los internautas.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, debido a que muchos comenzaron a reaccionar, y como suele ser costumbre todo estuvo completamente dividido porque mientras algunos expresaron su emoción otros manifestaron su rechazo.

Varios de los usuarios de la red social Twitter mostraron su enojo a través de palabras, todo se generó al ver que los países donde residen no se encuentran identificados con un punto rojo como lo hicieron con otras naciones.

“Mi calendario dice que hoy es 19 de enero. YA CUÉNTANOS TODO”, “Y los colombianos qué somos? Hijos de menos madre? Procura poner el punto rojo en Colombia o no espero na’”, “Cómo que no van a venir a Ecuador?”, “Colombia fue su primer concierto fuera de México, ingratos, no nos hagan esto”, “Y España? Eslovenia? Serbia? Rumania? En Europa también estamos listos. Queremos al menos un puntito rojo”, “Acá estoy a la espera del tan esperado anuncio, pidiéndole a Dios que me los traigan a Venezuela, Dios mediante”, fueron algunas de las expresiones que se registraron.

¡Llamando a todos los fans! Tenemos una cita este 19 de enero. Mantente atento de nuestras redes sociales y el sitio https://t.co/fQA7Ew4e13 ❤️🤩😱 pic.twitter.com/EbEoKYHaus — RBD Oficial (@RBD_oficial) January 14, 2023

