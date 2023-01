“Lo estoy preparando con mucho amor desde hace varios años compré este departamento, lo encontré, me pareció sensacional para él y poco a poco lo he ido amueblando, la verdad es que a mí me emociona muchísimo poner cada detalle, cada cosa, porque además ya está todo, está listo nada más para traer la ropa y me da mucha emoción que el día de mañana mi hijo pueda independizarse”, relató Leticia.

De la misma manera, Luciano contó todo lo que ha aprendido de su famosa mamá para poder vivir solo. “Me ha enseñado a cocinar hot cakes, me ha enseñado a ver lo positivo, a tender mi cama, estoy contento de mi mamá, me ha enseñado todo lo que necesito para ya cumplir mi sueño”.