México. – El nombre de Alfredo Adame se convirtió en tendencia este jueves, y no podía ser por otra cosa mas que por una pelea.

El actor volvió a protagonizar un enfrentamiento callejero por Tlalpan, en la Ciudad de México, mientras conducía al aeropuerto, y a decir por las imágenes no le fue del todo bien, ya que fue víctima de una serie de golpes con un objeto contundente que su agresor alcanzó a tomar.

¿Por qué se peleó Alfredo Adame?

Adame, inmediatamente después de arribar a Villahermosa, Tabasco, ofreció una pequeña conferencia con medios de comunicación y aseguró que la bronca se desató luego de que el automovilista con quien se enfrentó le reclamó por un supuesto accidente de tráfico.

El presentador mexicano señaló haberse defendido de la acusación, pero en su intención de no retrasarse, aseguró haberle ofrecido mil pesos para compensar el daño, situación que no fue aceptada por el otro conductor, quien alegó que el golpe había resultado más costoso.

Un cuate agresivo

Así calificó Alfredo Adame a la persona con quien en primera instancia discutió, pues destacó que no hubo comprensión de su parte, dado que el joven se puso muy agresivo a tal grado que sacó un tubo de su automóvil.

“Vamos a orillarnos y ahí vemos, voy al aeropuerto. Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, ‘¿qué te pasa?’ y quién sabe qué. Le dije, ‘Mira, acepta tus mil pesos o me voy porque yo ya necesito irme’. Y de repente, agarra el cuate y saca un tubo, entonces voy yo a mi coche y saco mi tubo”, narró Alfredo.

Asegura haberle metido cuatro tubazos

En la charla con la prensa, Adame aseguró haberle metido cuatro tubazos al individuo hasta antes de que fuera abordado por otras personas, quienes lo sometieron hasta tirarlo al pavimento.

“Le metí cuatro tubazos. Luego llegan otros tres (…) uno me empieza a someter, el otro me empieza a agarrar del cuello, el otro… todavía me quiso romper el espejo”, indicó.

A decir por el famoso, sus golpes en contra del conductor no fueron registrados por las cámaras celulares de los testigos, esto porque el episodio se dio justo cuando ambos se encontraban delante del coche.

Finalmente, Alfredo Adame aceptó haber sido ayudado por otro hombre, y luego de pasado el trago amargo, le dio de mala forma los mil pesos al agresor para después retomar su camino.

