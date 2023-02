México.-Alfredo Adame aseguró que la pelea que protagonizó este jueves no fue iniciada por él, al contrario, desde el principio intentó guardar la calma cuando el hombre que lo golpeó comenzó a comportarse de forma agresiva porque supuestamente le había pegado a su automóvil.

A su llegada a Villahermosa, Tabasco, el actor tuvo una pequeña conferencia con medio locales, con quienes compartió su versión de la riña callejera que tuvo hoy rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El ex presentador de Hoy comentó que estaba rumbo al aeropuerto, por Tlalpan, cuando el automovilista que estaba enfrente de él en el tráfico comenzó a reclamarle que supuestamente le había pegado a su carro.

Adame guardó la calma y le dijo al otro conductor que no pudo haberle pegado a su vehículo porque se encontraba a centímetros de distancia; no obstante, ya que llevaba prisa y no quería que la situación se complicara más, le ofreció mil pesos para compensar el daño.

Las redes sociales se vieron atiborradas de imágenes graciosas referentes a la nueva trifulca en la que se vio involucrado el actor

El hombre no aceptó el dinero y le reclamó que un golpe a su automóvil era mucho más costoso, pues era un BMW. El actor, buscando que el otro no fuera más agresivo, le comentó que llevaba prisa, pero que podían orillarse para hablar acerca de incidente, pero de repente la situación se agravó porque el hombre sacó un tubo de su carro.

“Vamos a orillarnos y ahí vemos (…) yo llevo prisa, voy al aeropuerto. Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, ‘¿qué te pasa?’ y quién sabe qué. Le dije: ‘Mira, cuate, acepta tus mil pesos o me voy porque yo ya necesito irme’. Y de repente, agarra el cuate y saca un tubo, entonces voy yo a mi coche y saco mi tubo”

Alfredo Adame nuevamente tuvo una riña callejera camino al Aeropuerto Internacional de la CDMX

El actor fue golpeado en la vía pública y llegó al aeropuerto sangrando, abordó un avión con la herida abierta

El histrión comenzó a pegarle con el tubo, inclusive comentó que pudo “meterle” cuatro tubazos, pero llegaron otras tres personas para someterlo y ya no pudo hacer más por defenderse.

“Lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos. Luego llegan otros tres (…) uno me empieza a someter, el otro me empieza a agarrar del cuello, el otro… todavía me quiso romper el espejo”

Según dijo, sus golpes no lograrían verse en las imágenes que circulan en redes porque fueron en el momento en que ambos estaban delante del automóvil.

La riña terminó cuando otro hombre llegó y lo ayudó, le dijo que se fuera y él le hizo caso. Le aventó los mil pesos al que lo agredió y retomó su camino.