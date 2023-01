México.-En las últimas semanas, Paty Navidad se ha convertido en una de las figuras públicas

que más ha llamado la atención, gracias a su participación en la tercera edición

del reality show “La Casa De Los Famosos”.

Y aunque aparentemente es una de las favoritas del público, también le ha valido

críticas en su contra, en especial haciendo comparación de su cambio físico.

Una de las opiniones que más resonó en el mundo de la farándula, fue la de Niurka,

quien no dudó en señalar la apariencia física de la actriz, etiquetándola de “gorda” y

“fea”, recordando además cuando era más joven y se le consideraba una de las

mujeres más bellasLuego de dichos comentarios, Laura Bozzo fue interceptada por los medios de

comunicación, quienes le pidieron su opinión respecto al tema.

Antes de enviarle un mensaje a Niurka y externar su postura, la conductora aclaró no

tener una buena relación con la actual participante del reality, sin embargo, no le

pareció correcto lo que hizo la cubana.

“Eso de ofenderla, porque si está gorda, eso, eso, eso, a mí

me choca, ¿me entiendes? Me parece denigrar a una mujer, me

parece que en el físico tampoco está la belleza, uno puede ser

gorda, flaca o lo que sea, eso me dolió, me pareció horrible,

humillante”, puntualizó la famosa.

Finalmente, La Bozzo envió un mensaje a la bailarina, pidiéndole “un poquito de

respeto para las mujeres”, concluyó.

