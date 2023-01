Poco a poco el sencillo va ganando adeptos, llenándose de buenos comentarios de los usuarios en YouTube, quienes alaban el ritmo y la soltura de los cantantes en este producto musical.

«Bombazooooo!!!!», «Temardo y a la vez POV tienes ese sample (por los vocal chants del fondo jaja)», son algunos de los comentarios.

Evidentemente no faltó quienes criticaron la obra, indignados de aprovechar el momento para lanzarse a la fama.

«Q basicos perro no come perro defendéis a un tío infiel porque es un tío», «Qué vergüenza ajena, por favor, no he pasado de los 10 segundos!!!», «Si quieres picar al menos se original y creativo … aquí hasta se reutilizó el contexto musical !!!», son otros de los comentarios negativos.

Con Información de Comunicado