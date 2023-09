México.-La vocalista de ‘Yahritza y Su Esencia’, Yahritza Martínez, volvió a causar polémica, luego de que le pide a una youtuber que la entrevista, que no le hable en español sino en inglés.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia como la vocalista de ‘Yahritza y Su Esencia’ le pide a la joven en tono molesto que no le hable en español, “No me estés hablando en español, no me estés hablando en español, por favor, háblame en inglés».

La joven que la entrevista le revira y le pide que no le grité, argumenta que ella debe hablar en español porque es una cantante mexicana.

“Mira, Yahritza, tú debes de hablar en español, porque tú eres una cantante mexicana, tu chat habla en español, hay mucha gente que habla español y que no hablan inglés”, explicó.

Yahritza Martínez responde en tono molesto que ella va a hablar inglés y español cuando quiera y si a alguien no le gusta se puede ‘retirar’.

“Eso no significa, nada más porque canto en español, la gente me escucha que soy de México, no importa, si yo hablo inglés más que español, si no me quieren escuchar, pues voy hablar inglés cuando yo quería hablar inglés y cuando quiera hablar en español, voy a hablar en español, yo pienso que si no les gusta se pueden retirar”, resaltó.