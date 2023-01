“Sí, y por eso mi decisión. Hace unas semanas me sentí fatal, me dio un ataque de ansiedad y mi papá dijo que ya no quiere verme sufriendo. Habló con mi abogado y le dijo: ‘no sé qué tengas que hacer, pero termina con esto ya porque mi hija se está volviendo loca’, horrible. Como no hay forma de que este señor vaya a la cárcel, habrá una reparación del daño seguramente y yo pediré protección para que no me pase absolutamente nada. Si algo me llegara a pasar, tengo a quien señalar”, agregó.

Finalmente, la famosa señaló que las leyes del país no están preparadas para defender a las víctimas de sus agresores, por lo que puede resultar contraproducente denunciar los abusos a los cuales son sometidas.

“Sí, mi voz se escuchó, pero lamentablemente la justicia no está preparada, no tiene leyes que protejan a las mujeres. Hay todo un sistema de corrupción donde corremos más riesgo quienes hacemos este tipo de movimientos. Se me cerraron muchas puertas”, añadió en entrevista para TV Notas.