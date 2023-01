México.-Las críticas a Bad Bunny no cesan, pues internautas consideran que es el primer artista cancelado de este año debido al comportamiento que tuvo con una fanática.

Hace algunos días se dieron a conocer unos videos donde se ve que el ‘Conejo Malo’ avienta el celular de una joven que lo interceptó para tomarse una selfie con él.

Luego surgió otro video, al parecer de la misma noche, donde el cantante entra a un bar y quita los teléfonos a personas que se acercaron a grabarlo.

Debido a las críticas, Bad Bunny salió a defenderse en Twitter asegurando que tiraría los teléfonos necesarios con tal de que la gente respete su espacio individual, reacción que no fue bien vista por los seguidores.

Incluso otros famosos como Farruko, Chumel y Vicente Fernández Jr. aseguraron que el comportamiento del puertorriqueño no fue el mejor. Quien también habló al respecto fue Eugenio Derbez.

En un encuentro con medios, el comediante aseguró que los artistas no pueden tener esa clase de actitudes con el público, pues son ellos quienes dan y quitan el poder.

«La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado».

Comentó que los accidentes ocurren y que la gente no golpea a los famosos solo por molestarlos. Considera que el hecho no fue correcto, pero ya depende de los fanáticos si continúan siguiéndolo.

«Yo creo que lo que hizo está tremendamente mal. A parte no era un momento en el que dijeras lo estaban empujando. Venía una muchacha junto a él, yo no creo que haya sido correcto pero la gente sigue llenando los estadios».

