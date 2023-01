México.-Montserrat Bernabeu, mamá de Gerard Piqué, se encuentra en el ojo del huracán luego de que se difundiera un video sobre el presunto maltrato que aplicó en contra de su ex nuera Shakira, por ello Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de la señora y dictaminó que sí la estaba amenazando.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, es parte de la nueva canción de Shakira, donde expone los problemas que tenía con la mamá de su ex pareja Gerard Piqué, lo cual al parecer ha molestado a la señora Montserrat Bernabeu.

Ante esto se han dado a conocer diversas opiniones, rumores y fotografías sobre la escandalosa ruptura de la cantante y el ex futbolista, donde la última novedad resulta ser un video en el Bernabeu se ve molesta con Shakira e incluso la calla. Maryfer Centeno publicó en su Instagram el video para analizarlo y señalar la agresión que hay de por medio.

«Es innegable que ésta es absolutamente una postura amenazante, quiero que vean los dedos, cómo sujetan fuertemente a Shakira, noten cómo la mirada se le considera feroz porque es de enojo y es que por supuesto que resulta preocupante ver algo así».

Resaltó la manera en que Montserrat busca silenciar a Shakira y destacó que ese gesto no se trata de algo cultural, donde pueda tener otra connotación ya que evidentemente se trata de una confrontación.

«Vemos la actitud tan pasiva y como la sentencia haciendo este gesto de ¡cállate! esto es universal, esto no es algo cultural en donde en una cultura pueda significar una cosa y en otra no. No, esta es una confrontación, es una forma de silenciar o de callar a alguien».

Centeno señaló que aunque parecía que había una relación armoniosa entre ambas mujeres «del amor al odio solo hay un paso».

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

Redes opinan del video

En redes las usuarias de Instagram no pudieron evitar hablar sobre el comportamiento de Montserrat y defendieron a la colombiana con el argumento de que Piqué necesitaba de su mamá para enfrentar sus asuntos con Shakira.

«Yo creo que a esa señora la trataron igual por eso trato así a Shakira».

«Y Piqué atrás de su mami!».

«Shakira debería sacar la trayectoria de su vida en Netflix y revelar todo esto que vivió con la familia de Piqué».

«Jajajaja necesita el niñito que su mami lo defienda no lo puedo creer !!!!!!».