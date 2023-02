México.-Al ritmo de “Bandido” de Ana Bárbara, Kunno compartió un TikTok en el que se observa a Kevin Álvarez en el campo de juego mientras se desarrolla un partido de futbol.

“Al futbolista que vi ayer en un partido”, es el texto que eligió Kunno para acompañar su publicación, que ya cuenta con más de 316 mil “Me Gusta” en dicha red social.

Al parecer, Kunno no es el único enamorado de Kevin Álvarez pues el futbolista del Club Pachuca tiene un gran número de admiradoras, que no dejan de comentar en sus publicaciones de redes sociales.

“Pero qué bendición”, “kevin te van a capturar, corre, corre”, “Todos andamos detrás del mismo objetivo. Mikevin Nahin, los amo”, “chicas tenemos competencia”, “Y me di cuenta de lo mucho que me gustaba el futbol”.

¿Quién es Kunno?

“Kunno” o “Papi Kunno” es un influencer mexicano que se ha hecho famoso en TikTok y no ha dejado de generar polémica desde entonces.

Antes de 2020 sólo era conocido como Guillermo Kunno, un joven proveniente de Monterrey que llevaba una vida tranquila hasta que decidió unirse a TikTok, donde sus videos de maquillaje, retos y reacciones se popularizaron.

«Momentos que mantienen “humilde» a Kunno

En un video también compartido en su cuenta de YouTube, Kunno narra cuáles son los momentos que “lo han mantenido humilde” durante los años, como parte de un tren que se realiza en esta plataforma.

Kunno narró que se trata de razones por las que se le canceló en el pasado.

Recordó en primer lugar cuando dijo que “a veces yo no me daba cuanta de quién era y mi equipo me tenía que recordar la monstruosidad que yo era”.

En segundo puesto quedo cuando recordó que negó ser Tiktoker y se identificó como una celebridad y un artista.

Y en último lugar recordó cuando intentó vender sus saludos por un “pequeño costo”.