Redes.-Kristal Silva volvió a demostrar por qué se ha convertido en un referente de moda y estilo dentro de Venga la Alegría, pues este miércoles se lució con una minifalda blanca que la hizo convertirse en la reina del look, ya que se robó todas las miradas de los televidentes y de las redes sociales, en donde la producción compartió una foto en la que dejó ver a detalle su atuendo, recibiendo cientos de comentarios halagadores en la que reconocen que es una de las mujeres más bellas de la pantalla chica.

ADVERTISEMENT

La modelo y conductora cada mañana muestra los mejores atuendos y las combinaciones ideales para la temporada, no obstante, son las piezas cortas con las que cautiva a sus millones de fanáticos, pues estiliza su esbelta y curvilínea figura. La originaria de Tamaulipas presume prendas que resaltan por sus colores, estampados y diseños, sin embargo, no dejan de ser juveniles y glamurosos, por lo que muchos de sus admiradores la siguen para observar el look del día y tomar nota de cómo llevarlo.

La mañana del miércoles, Kristal apareció en el foro del matutino de TV Azteca modelando un conjunto de minifalda y saco en colores blanco y negro, tonos que son los básicos para tener en el guardarropa. La presentadora derrochó estilo y comprobó que es una de las reinas de esta prenda corta, pues aunque hay muchas de sus compañeras, como Tábata Jalil, que son fanáticas de esta pieza, ella sabe cómo lucirlo dándole un toque sofisticado y muy chic.

ADVERTISEMENT

Fue la producción del programa matutino que en sus redes sociales compartió una foto del elenco, pero la que resaltó fue Kristal Silva, que como todas las mañanas fue la que más comentarios tuvo. «Ok pero @kristalsilva_ que hermosa es (amor)» y «Mi Conductora favorita @kristalsilva_ simplemente hermosa espectacular luciendo divina mi kris», son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación en la que también el público pide que la modelo tome el lugar como conductora principal.

La modelo tamaulipeca conquistó con una minifalda blanca que tenía unos botones en los costados como adornos. Asimismo, combinó la pieza con un top del mismo color que le permitió presumir su cinturita y vientre plano, no obstante, lo que le dio el toque glamuroso fue el saco de cuadros y manga tres cuartos, con el cual convirtió en look en algo formal y muy chic, perfecto para que las mujeres jóvenes lleven en sus días de oficina o eventos especiales.

La conductora de Venga la Alegría además de colocarse como un ejemplo de moda y estilo, ha logrado convertirse en una de las preferidas del público, ya que están pidiendo que tenga mucho más participación en el programa que ha vivido muchos cambios. Y es que mientras se dice que Laura G, Anette Cuburu y Flor Rubio, serán las próximas en ser despedidas, Kristal Silva continuará dentro de la emisión debido a que algunos ejecutivos también la apoyan y quieren que crezca dentro de la compañía.

Con Información de Comunicado