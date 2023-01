México.-Los cambios de look por inicio de año no paran; personalidades como Natalia Téllez, Gaby Ramírez, ex conductora de Venga la Alegría, entre otras famosas han decidido cambiar de look aprovechando su cabello, tal como lo hace ahora Karely Ruíz.

La influencer anunció un par de días atrás que se haría modificaciones en su look y fue el día de ayer que alarmó a sus seguidores de Instagram y Facebook al escribir que mostraría su nueva imagen aunque la mantuvo en secreto hasta varias horas después, cuando por fin presumió su cabellera.

La regiomontana publicó en sus redes sociales una foto posando en una tienda de conveniencia en la que aparece con el cabello pelirrojo, color que sustituyó a su tono oscuro que la ha caracterizado desde inicios en televisión y en plataformas digitales. En la descripción de la foto Karely escribió:

“Necesitas una pelirroja en tu vida”, agregando un emoji sonrojado.

Al parecer el color rojo en el cabello se mantendrá entre los favoritos de las mujeres también en 2023, pues otras famosas que se lo tiñeron a rojizo fueron la modelo Kendall Jenner, quien ahora ya regresó al castaño y Maya Nazor, que en diciembre del año pasado mostró que había dejado el rubio para convertirse en pelirroja.

Por su parte, Karely Ruiz ha presumido a sus más de 7.6 millones de seguidores en Instagram el nuevo look también en historias, señal de que esta nueva imagen tiene muy contenta a la estrella mexicana de OnlyFans que luce renovada con este nuevo arreglo.

En los comentarios de la publicación sus fanáticos llenaron de halagos y emojis de enamorados a la originaria de Monterrey quien estuvo contestando algunos, agradeciendo las muestras de cariño y la aceptación del público por el cambio de look, con el que aún se podría decir, arranca el año.

