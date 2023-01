ADVERTISEMENT

“Mi vida somos más que novios, siembre haciendo bromas, eres un encanto”, “estuvo bueno ese chiste amor, te espero en el depa no llegues tarde he, me traes un helado de ron con pasas”, “me encantas no solo por tu físico, sino por cómo eres, tu personalidad tan humilde, dice lo bella que eres, que mi Dios te bendiga siempre”, son algunos de los comentarios.