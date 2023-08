México. – El tercer finalista de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris, señaló durante una entrevista que Ferka Quiroz y Sofía Torres, son «desagradables seres humanos» y «que nunca les va a ir bien en la vida», debido a su forma de ser.

Poncho se mostraba molesto, al escuchar las declaraciones que dijeron las integrantes del «Team Cielo», en contra del regiomontano y de los miembros del «Team Infierno».

El exconductor de televisión dejó en claro que no le interesa en lo absoluto tener contacto con Quiroz y Torres.

Con quien parece no tener problemas es con Raquel Bigorra y con Paul Stanley, pues mencionó que le caen bien y son buena onda.

“Sofía, es de los peores seres humanos que pude haber conocido en el planeta; Ferka, es una mala persona… Raquel me cae bien y Paul, buena onda, a toda madre”, opinó el influencer sobre sus excompañeras del ‘Cielo’.

El esposo de Marcela Mistral se mostró sentido con la primera eliminada, Marie Claire Harp, debido a que señaló que no quiere volver a hablar con ella, por haberlo señalado de machista en televisión abierta,

Posterior, volvió a ser cuestionado sobre quién es el integrante con quien no se volvería a comunicar, y volvió a arremeter en contra de Sofía y Ferka.

“Es insoportable, es mala persona, desagradable ser humano, una persona odiosa. Ella y Ferka son unas malas personas, por eso la gente las sacó tan rápido, son malas personas”, indicó.

Además, Poncho aprovechó las cámaras y les envió un mensaje, para que cambiaran su forma de ser.

“Nunca les va a ir bien en la vida a menos que cambien su forma de ser, son malas personas, tienen un corazón podrido”, concluyó.

ADVERTISEMENT

También reveló que habló con José Manuel Figueroa, estando Marie Claire presente, y que optó por no hablarle ni saludarla.

“No las saludo, ni me despido, ni nada. Yo ya con los que hice amistad y con esos son, pero ya no voy a estar con hipocresías, ni con amistades falsas. Me hicieron daño, ellas salieron y afuera estuvieron atacando”, concluyó.

Con Información de Comunicado