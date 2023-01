México.-No es un secreto que la canción de Shakira va dedicado tanto a Piqué como a

Clara Chía en modo de desahogo, ya que la estrella fue víctima de infidelidad por

parte de su ahora ex pareja.

Es así que la sesión con Bizarrap se ha convertido en todo un himno para las

mujeres que se sientan identificada con la colombiana.

Para sorpresa de muchos, Claudia Martin tomó su cuenta de TikTok para realizar

el trend de Shakira en donde se le ve con un filtro similar al video de Shakira

mientras canta parte de la letra.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en

la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y

me volviste más dura las mujeres ya no lloran, las mujeres

facturan”, canta la actriz.

La famosa además reiteró la frase “te creíste que me heriste y me volviste más

dura” en la descripción de la publicación.

Cabe recordar que fue a mediados de junio del 2021 cuando Claudia y Andrés

Tovar hicieron oficial su separación luego de que, presuntamente, encontrara

mensajes de Maite Perroni en el celular de su esposo, algo que la actriz

revelaría al público.

Esto hizo molestar a Maite, quien inmediatamente respondió negando todo y

asegurando que resolvería la situación por la vía legal pues habían »atentado

contra su imagen».

Al final de cuentas los involucrados llegaron a un acuerdo y no se volvió a hablar

más del tema hasta hora.

Con Información de Comunicado