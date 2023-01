México.-A dos años de la muerte de su padre Mario Calderón por complicaciones de covid, Leticia Calderón afirma no poder superar aún aquella trágica etapa, por lo que se encuentra en negación de tomar terapia.

Y aunque su madre Carmen León se encuentra igualmente sensible por el deceso, ella sí toma terapias con una tanatóloga.

“Ha sido bien, bien, difícil”, expresa la actriz. “Yo no he podido tomar terapia pero sí lo voy a hacer porque me sigue doliendo”.

Lety dice seguir en negación, y hasta comenta no poder superar un tipo de enojo que le ha causado la pérdida de su padre. “A veces paso y veo su foto y lo regaño”, contó.

La actriz expresa estar consiente de que debe buscar ayuda profesional, pero dice no sentirse preparada para empezar a vivir sin su padre ya que se trataba de un pilar en su vida con el que contaba para todo.

“Yo quiero aprender a vivir sin él porque yo sé que nada me lo va a regresar, pero no he sabido vivir sin él”, comentó.

En paralelo, Calderón se encuentra con el dilema de la independencia de sus hijos, ya que a pesar de que quiere motivar a Carlo a estudiar en el extranjero y a Luciano que viva solo, tiene temor a enfrentar la soledad que conlleva el nido vacío.

“De repente digo, bueno qué tonta, el día que realmente eso pase, pues yo me voy a quedar completamente sola”, dice Lety a cámara.

A pesar de ello, la artista aclara que ver a sus hijos formar vida sería uno de sus mayores logros: “Para mí va a ser como ganar un Óscar el día que yo logre que mis hijos sean independientes y que ellos solos empiecen a aplicar lo que yo les enseñé en la vida; espero que les sirva y que sepan ser felices”, concluye.

Con Información de Comunicado