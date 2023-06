México.-‘Gomita’ la famosa youtuber, reveló a sus seguidores que decidió someterse a un procedimiento de explantación de sus implantes de seno debido a que presento problemas médicos.

Aracely Ordaz, nombre real de la famosa, detalló en un video publicado en su cuenta de YouTube sobre los motivos de su decisión de quitarse los implantes de seno.

Ella relató que tuvo problemas con los implantes de seno como flacidez excesiva de la piel y además pérdida en su memoria, motivos que la llevaron a someterse a la explantación de sus implantes de seno, con lo que ya tenía varios años.

“Yo me hice una cirugía que es un bypass y baje muchísimo de peso, no les puedo mostrar la te*as como las tengo, que ustedes me las vean muy bonitas porque me las truqueó, es diferente. Pero tengo una gran separación de mi busto, hay mucha pielecita abajo, sólo yo sé porqué me someto a una cirugía”; explicó Aracely Ordaz.

‘Gomita’ celebró muy a su estilo el retiro de sus implantes con un video publicado en su cuenta de Instagram donde aparece bailando junto a un reconocimiento a sus implantes ya que se puede ver un par de senos con un brasier color rojo.

En dicho video también se pueden ver los implantes que le fueron retirados y les da las gracias por los momentos que vivió con ellos. Asimismo aprovechó para grabar otro video en donde mostró su agradecimiento a los médicos que realizaron la cirugía.

«Gracias por todo, nenas. @davenbornmx gracias a mis doctores por hacer el mejor trabajo», se puede leer en la publicación.

Cabe mencionar que recientemente, varias celebridades han dado a conocer que, ya sea por salud o porque decidieron aceptar su cuerpo como es, tomaron la decisión de retirarse los implantes de seno que se colocaron hace varios años.

Entre ellas se encuentran Esmeralda Pimentel, Michelle Renaud y Carmen Aub.

