México.-Gran furor se desató en redes sociales luego de que Gloria Trevi asegurara que su reputación dañada por el escándalo del Clan Trevi-Andrade le ha impedido llegar más lejos dentro de la industria musical. Incluso, ella aseguró que tiene todo lo necesario para presentarse en el Super Bowl.

ADVERTISEMENT

“Si soy de las artistas mexicanas más taquilleras del siglo y sin embargo, yo no tengo patrocinios… Yo creo que si no estuviera esa reputación tan dañada, hoy yo no estaría llenando arenas, yo estaría llenando estadios, un Super Bowl”, mencionó la cantante en entrevista con Risto Mejide para el programa ‘Viajando con Chester’ del canal español Cuatro.

Las declaraciones de la intérprete de ‘Zapatos Viejos’ dividieron opiniones entre los cibernautas, pues algunos aseguran que ella podría ser la primera mexicana en lograrlo mientras que otros consideran que está exagerando y que la fama se le está subiendo.

ADVERTISEMENT

A finales del año pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que una nueva demanda civil por presunto abuso y corrupción de menores se había presentado ante una corte de Estados Unidos en contra de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que ella fue absuelta de estos delitos hace más de 18 años.

Pese a que no se conocen más detalles del proceso legal, la cantante ha dejado en claro nuevamente que es inocente. Lamentablemente, dicha demanda desató una nueva ola de críticas en su contra por parte de quienes le recuerdan su tormentoso y delictivo pasado.