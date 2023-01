“Mau es muy buen papá, se ha portado increíble con mi hija, así que bueno, hay relaciones así, donde no tengas que terminar del chongo, sino que ellos dos se llevan muy, muy bien, son un ejemplo a seguir», aseguró.

Desaprueba las acciones de Bad Bunny

Al ser cuestionado por la prensa sobre el altercado del cantante Bad Bunny, quien hace unos días lanzó el celular de una fan, Derbez desaprobó lo ocurrido.

“Estoy viendo como digo lo que estoy pensando… La gente es quien da el poder, la gente es quien lo quita”, mencionó el actor.

Para Eugenio la reacción del intérprete puertorriqueño fue muy desafortunada, sobre todo porque entiende que es muy normal que todo este tipo de situaciones con los fans y los medios de comunicación sucedan.

“Yo nunca lo he hecho, he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado. Como ustedes mismos lo han visto, cuando ustedes mismos han llegado a poner un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, lo hacen porque son los empujones y demás ¿no?”.

Con información de ABCnoticias