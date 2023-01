México.-Karely Ruiz y Mona han sido tendencia desde su reciente colaboración para OnlyFans y su viaje a Cancún, justo en este paraíso de la Riviera Maya se les captó en traje de baño y atrevidos atuendos que enloquecieron a sus fans.

Sin embargo, hoy surge el rumor de que la regiomontana siente algo más por la novia de Geros ya que la ha intentado besar mientras están en un barco.

ADVERTISEMENT

En La Verdad Noticias te compartimos todo sobre este incómodo momento que pasaron las influencers ya que el beso no fue correspondido.

Karely Ruiz y Mona se han mostrado muy cercanas en redes sociales, sobre todo después de ese viaje a Cancún en donde fueron tendencia por sus reveladores outfits y bikinis que deleitaron a sus seguidores.

Fue justo en este viaje cuando Karely se mostró más cariñosa de lo normal con su amiga de OnlyFans, con la que ya había tenido una colaboración para esta plataforma (una sesión de fotos muy candente).

En estas vacaciones se les pudo ver muy relajadas, disfrutando de las maravillas que ofrecen las playas de Cancún y la Riviera Mara; incluso, realizaron muchas transmisiones en vivo para seguir interactuando con sus fans.

En redes sociales se desató una ola de rumores sobre los verdaderos sentimientos de Karely hacia Mona al viralizarse un video en donde la regiomontana intenta besar a su amiga.

La estrella de OnlyFans se le acerca a la novia de Geros, mientras está desprevenida, para darle un beso pero Mona reacciona rápidamente ante la situación y se aleja.

En su cara se puede ver asombro y a la vez preocupación ya que, en varias ocasiones, Mona ha dejado claro que no siente interés por ella.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar ya que sus mismos fans aseguran que fue un momento incómodo para ambas, y que Karely se veía claramente pasada de copas.

“Clarito escucho a Mona decir: no chica, yo no le hago a eso”, “No sé si sea yo pero creo que Karely está enamorada de Mona”, “Yo sí me dejaría por Karely”, “Se nota que no era su cotorreo”, “Mona como que también quiere pero se hace del rogar”, “Tarde o temprano, ahí va a pasar algo”, se lee entre los comentarios.

Los rumores aumentaron cuando sus fanáticos recordaron que en varios lives, la regiomontana ha expresado su fascinación por Mona, diciendo que está “enamorada de su personalidad”.

Fuente Agencia