“Tengo precaución, no me interesa, pero lo que te quiero decir es: ¿De qué estamos hablando ahorita? de eso. Es una gran pantalla para que se deje de hablar de lo que sucedió en el reality, de lo que todos vieron y pueden seguir viendo en el reality. Los invito a que vean Siempre Reinas”; declaró.

Ante las preguntas de los reporteros respecto a si el problema entre las protagonistasdel programa de Netflix era real o montado, Laura Zapata aseguró que todo era cierto.

“Sí, todo ha sido cierto, desafortunadamente las cosas llegaron a un tono muy extraño, pero bueno, pues ni modo”, reveló la actriz.

Respecto a la posibilidad de que pudiera haber una reconciliación entre Zapata y Mendez, la actriz fue contundente al asegurar que no es posible que algo así pudiera ocurrir.

“Fumar la pipa de la paz… no, ¿qué no me conoces? cuando yo digo se acabó, se acabó, cuando digo: ‘no me interesa’, no me interesa. Nosotros no debemos de olvidar del camino que venimos, porque sino volvemos a tropezar con la misma piedra, estoy hablando de la historia”, finalizó.

