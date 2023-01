A pesar de que todo pareció planeado debido a las contestaciones que se

lanzaron ambas mujeres, el Escorpión aclaró que no fue así, además de que

prefirió no intervenir cuando en otras ocasiones si lo ha hecho.

“Aquí también era la improvisación de los otros dos elementos

que no sabían; Karely ni que iba a llamar alguien, ni siquiera

que era mi esposa, de hecho no sabía que era mi esposa y

Dana pues no sabía que estaba grabando con Karely en

específico”, reveló.

Karely cuando grabaron aquel episodio, por lo que pidió que dejaran de lanzar

rumorar sobre un romance entre él y la estrella de Internet.

“Nunca la había visto antes. Nos quedamos de ver para grabar, grabamos por

ahí, la volví a dejar donde pase por ello y se acabó”, finalizó.

Con Información de Comunicado