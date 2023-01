¿Qué fue lo que dijo Gustavo Adolfo Infante de Gloria Trevi?

En el canal de YouTube del periodista Jorge Carbajal revivieron una entrevista que el conductor Gustavo Adolfo Infante ofreció hace muchos años en el que aseguraba que Gloria Trevi “era una marrana”, “una puerca”, al recordar que la cantante era la encargada de reclutar a las jóvenes para unirse al clan Trevi-Andrade.

“Yo creo que una cosa no quita la otra. Gloria Trevi me gusta su disco pero yo no la iría a ver. O sea porque a mí no se me olvida que ella era la que juntaba a las niñas y se las llevaba a Sergio Andrade y les decía ‘oye mira él te ama y uy una vez que te acuestes con él’”, explicó en su momento el periodista.

“Era una marrana Gloria Trevi, digan lo que quieran la tipa es una puerca es una cerda o sea por qué, porque hay niñas de 12, 13 años puede ser su hija señora, puede ser su hermana puedes ser tú”, explicó el periodista.

Dichas declaraciones vuelven a cobrar relevancia ya que actualmente Gustavo Adolfo Infante ha mostrado simpatía y estar a favor de Gloria Trevi tras las nuevas denuncias que han surgido en Estados Unidos contra la cantante.

